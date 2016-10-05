6 лет колонии получил экс-глава управления пассажирского транспорта Астаны

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6 лет колонии получил экс-глава управления пассажирского транспорта Астаны

Сулейменова задержали с поличным при получении от предпринимателей взяток в общей сумме 2,1 млн тенге.

К шести годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили бывшего руководителя управления пассажирского транспорта Астаны Едиля Сулейменова, передает МИА Казинформ.

«Назначить Сулейменову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенном на средства добытые преступным путем с пожизненным лишением права заниматься деятельностью и занимать должности на государственной службе. Отбывание наказания Сулейменовым назначить в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с 28 июля 2016 года», - сказал судья Алматинского районного суда №2 Нурлан Баяхметов, оглашая приговор.

Напомним, что экс-главу управления пассажирского транспорта столичного акимата Сулейменова задержали с поличным при получении от предпринимателей взяток в общей сумме 2,1 млн тенге.

Экс-чиновник через посредника получил 1,5 млн тенге за подписание актов выполненных работ по демонтажу лежачих полицейских и невнесение предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. В этот же день Сулейменов получил еще 600 тысяч тенге за подписание актов выполненных работ по покраске и помывке остановочных павильонов.

В каждом случае размер незаконных вознаграждений составлял 10% от суммы ранее выигранных конкурсов государственных закупок.

Сулейменов был назначен на позицию руководителя управления пассажирского транспорта в середине ноября 2015 года. Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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