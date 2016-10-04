Состояние изнасилованной 6-летней девочки из Актау ухудшилось

Состояние изнасилованной шестилетней девочки из Актау ухудшается уже на протяжении нескольких дней, об этом сообщила ее бабушка - Любовь Александровна, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Сейчас в больнице находятся ее родители, а также еще одна бабушка. Ее состояние ухудшается, девочка начала уже отекать. Если раньше пускали нас к ней два раза в день, то сейчас позволяют один раз. Повреждения у нее были сильные. Ведь, во-первых, у нее удушье было, во-вторых, она пролежала без сознания несколько часов на жаре. У нее мозг уже почти мертвый", - сказала она.
Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК. На данный момент ребенок находится в Национальном научном центре материнства и детства.
Ранее в ДВД области сообщили, что задержан подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки. Им оказался ранее не судимый 32-летний житель Актау. Проводится досудебное расследование по статьям: "Покушение на убийство", "Изнасилование" и "Похищение".
По данным начальника ДВД Мангистауской области Кайрата Дальбекова, молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность мужчины к этому преступлению. Позже стало известно, что санкцию на арест подозреваемого до двух месяцев следственный судья выдал 6 сентября.
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