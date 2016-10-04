Состояние изнасилованной 6-летней девочки из Актау ухудшилось

Состояние изнасилованной шестилетней девочки из Актау ухудшается уже на протяжении нескольких дней, об этом сообщила ее бабушка - Любовь Александровна, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас в больнице находятся ее родители, а также еще одна бабушка. Ее состояние ухудшается, девочка начала уже отекать. Если раньше пускали нас к ней два раза в день, то сейчас позволяют один раз. Повреждения у нее были сильные. Ведь, во-первых, у нее удушье было, во-вторых, она пролежала без сознания несколько часов на жаре. У нее мозг уже почти мертвый", - сказала она.