За счёт "блатных" номеров в Казахстане лжедипломаты покупают неприкосновенность

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За счёт "блатных" номеров в Казахстане лжедипломаты покупают неприкосновенность

Фото с сайта motor.kz

Иммунитет на дорогах Казахстана можно купить: предприимчивые деятели устанавливают на машины номера с гербами и маркировкой различных международных организаций.

Номера от дипмиссий обладают на дорогах статусом неприкосновенности. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, сотрудник Дорожной полиции имеет право лишь сообщить о нарушении водителю. Максимум, составляется административный материал, который затем отправляется в Министерство иностранных дел. На этом всё.

Таких лжедипломатов вычислили журналисты сайта motor.kz. После проведённого ими расследования выяснилось, что в Казахстане таких машин несколько. Удалось узнать о том, кому принадлежат некоторые из них.

Первой внимание привлёк автомобиль с номером UN222CD. Буквы CD говорят о том, что транспорт зарегистрирован на посла или лицо, равное ему по статусу. К слову, Lexus LX570 обнаружили на одной из стоянок Алматы. Машина была неправильно припаркована.

Абен Нурманов

На автомобиле также имелась аббревиатура CIPDH, что в переводе означает Международный комитет защиты прав человека. К слову, сам Комитет зарегистрирован во Франции, но имеет в каждой стране представительство. В Казахстане им руководит академик, писатель Абен (Абдиали) Нурманов.

"Генерал-майор Нурманов ездит по регионам, где его встречают как представителя международного комитета защиты прав человека при ООН в РК. Ну чем не гоголевский "Ревизор"! На самом деле, в РК уже давно существует агентство при ООН, но оно называется Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, и Абен Нурманов, естественно там не работает", - отметили в издании.

Ко всему прочему, по версии ТРК "Манас жаңғырығы – Эхо Манаса" Абен Нурманов был признан "Человеком века".

К слову, в Министерстве иностранных дел об организации, которой руководит Манасов, ничего не знают. Здесь заверили, что Международный комитет защиты прав человека не обладает никакими дипломатическими привилегиями.

В Казахстане машин с такими "блатными" номерами оказалось предостаточно. В Министерстве внутренних дел обещали дать разъяснения по лжедипломатическим автомобилям позже.

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