За счёт "блатных" номеров в Казахстане лжедипломаты покупают неприкосновенность

Фото с сайта motor.kz

Иммунитет на дорогах Казахстана можно купить: предприимчивые деятели устанавливают на машины номера с гербами и маркировкой различных международных организаций.

Номера от дипмиссий обладают на дорогах статусом неприкосновенности. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, сотрудник Дорожной полиции имеет право лишь сообщить о нарушении водителю. Максимум, составляется административный материал, который затем отправляется в Министерство иностранных дел. На этом всё.

Таких лжедипломатов вычислили журналисты сайта motor.kz. После проведённого ими расследования выяснилось, что в Казахстане таких машин несколько. Удалось узнать о том, кому принадлежат некоторые из них.

Первой внимание привлёк автомобиль с номером UN222CD. Буквы CD говорят о том, что транспорт зарегистрирован на посла или лицо, равное ему по статусу. К слову, Lexus LX570 обнаружили на одной из стоянок Алматы. Машина была неправильно припаркована.

Абен Нурманов