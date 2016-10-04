В Актобе проводят антитеррористические учения

Полиция просит актюбинцев просят не распространять слухи о терактах, в городе 4 октября проводятся учения.
Антитеррористические учения, по сообщению департамента внутренних дел Актюбинской области, помогут узнать: готовы ли правоохранительные органы к нападениям радикалов.
"Сегодня на территории города и области проводятся антитеррористические учения с целью проверки боеготовности при возникновении кризисных ситуаций. В этой связи просим жителей и гостей города не распространять панические слухи", - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Актюбинцы создали ажиотаж и напряжённость в социальных сетях. Все они не хотят повторения июньской истории, когда на оружейные магазины Актобе напали две группы террористов.
Напомним, 5 июня группа из 27 террористов под руководством Дмитрия Танатарова напала на оружейный магазин «Паллада», убили двух человек, забрали ружья и патроны. В тот же день группа радикалов осуществила атаки на войсковую часть и оружейный магазин «Пантера». В результате кровавой бойни террористы убили 8 человек.
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