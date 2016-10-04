Причиной гибели 6-летней девочки в Алматы медики называют лейкоз

Письменных заключений мама ребенка Иоланта Янушене еще не получила.

Мама шестилетней девочки в Алматы, скончавшейся несколько недель назад, случайно узнала, что причиной смерти ее дочери стал лейкоз, а не ангина, как утверждали раньше, передает телеканал "КТК".

По словам Иоланты Янушене, об этом врачи сообщили ей устно. Письменных заключений женщина еще не получила. Причину смерти маленькой Эвелины она выяснила случайно, позвонив патологоанатомам.

В гибели ребенка мать винит врачей. Она считает, что медики не сумели поставить ребенку верный диагноз, а позже указали ложную причину смерти. Иоланта Янушене утверждает, что девочку лечили от ангины, а умерла она почему-то от двусторонней пневмонии и отека легких.

К слову, сами доктора не спешат признавать свою вину. Они считают, что если бы мать Эвелины сразу согласилась на госпитализацию, девочка была бы жива.

По данным управления здравоохранения, результатов вскрытия еще нет.

"Нам вообще говорили, что 3 октября будут готовы результаты гистологии, но в морге мне сказали, что они уже давно готовы и что они готовятся всего четыре дня. Нам сказали, что у ребенка поставлен диагноз окончательный – лейкоз. Лейкоз – это рак крови. Это процесс, который должен развиваться, болезнь, которая просто так не появится. Мы вот перед школой прошли медкомиссию, мы сдавали кровь, так же. В любой момент любой врач мог увидеть отклонения в крови", - рассказала Иоланты Янушене телеканалу "КТК".