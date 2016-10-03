Приговор Матаевым – надругательство над законом и здравым смыслом

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Приговор Матаевым – надругательство над законом и здравым смыслом

Таким мнением поделилась президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

Напомним, 3 октября судья Акбулат Курмантаев огласил приговор председателю правления Союза журналистов Казахстана, президенту Национального пресс-клуба Сейтказы Матаеву: 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными и материально ответственными функциями в государственных, коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Генеральный директор информационного агентства КазТАГ Асет Матаев осужден на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно и материально ответственными функциями в государственных, коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева, которая с начала года возглавила общественный комитет поддержки Сейтказы Матаева, считает этот приговор надругательством над законом и здравым смыслом:

«К делу Сейтказы Матаева с самого его начала приковано пристальное и деятельное внимание журналистского сообщества не только Казахстана, но и всего мира. Мы зафиксировали много вопиющих, доходящих до полного цинизма нарушений закона и прав Сейтказы Матаева. Этот приговор, помимо всего прочего, прямая угроза всему обществу: не сдадитесь вовремя, будете упорствовать в своей невиновности, как Матаев – расправимся так же, как с ним.

Теперь мы все, сторонники справедливости и реального правосудия, будем объединяться, чтобы добиться отмены этого невероятного судебного акта. Это необходимо семье Матаевых, журналистам Казахстана и в целом нашей стране, демократическая репутация которой нам небезразлична».

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