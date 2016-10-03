Суд приговорил Сейтказы Матаева к 6 годам колонии

Суд признал главу Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева и генерального директора агентства КазТАГ Асета Матаева виновными в мошенничестве и неуплате налогов и приговорил к реальным срокам лишения свободы.

Суд приговорил Сейтказы Матаева к шести годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве, его сына Асета Матаева - к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, передает vlast.kz.

"Окончательно назначить Матаеву Сейтказы наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с организационно-распределительными, материально ответственными функциями в государственных и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить. Взять его под стражу в зале суда ", - постановил судья Акболат Курмантаев.

"Матаева Асета Сейтказиевича признать виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - постановил судья.

Суд также удовлетворил все гражданские иски к Матаевым - от министерства информации и коммуникаций, АО "Казахтелеком" и прокурора в части неуплаты налогов.

В пользу министерства информации и коммуникаций суд постановил взыскать 169 млн тенге, госпошлину в размере 3% от суммы иска – 5 млн 70 тысяч тенге в доход государства, в пользу АО «Казахтелеком - 143 млн 960 тысяч 753 тенге, госпошлину в размере 4 млн 218 тысяч 823 тенге в доход государства, а также сумму неоплаченных налогов за период с 2011 по 2015 годы в размере 216 млн 952 тысячи 683 тенге. Кроме того, суд постановил взыскать с Матаева Сейсказы и Асета в солидарном порядке процессуальные издержки в размере 116 тысяч 819 тенге в доход государства за проведение судебных экспертиз.

Как сообщалось, 22 февраля 2016 года Матаевы были задержаны для принудительной доставки на допрос. Позже Антикоррупционная служба Алматы распространила сообщение о том, что Сейтказы Матаев обвиняется в тяжких коррупционных преступлениях - присвоении бюджетных средств в размере 340 миллионов тенге, выделенных комитетом по информатизации в рамках государственного информационного заказа. Сейтказы и Асет Матаевы были помещены под домашний арест, имущество главы Союза журналистов арестовано. 25 мая стало известно, что обвинение в особо крупном хищении бюджетных средств переквалифицировано на злоупотребление доверием и использование служебного положения.

В ходе судебных прений прокуроры попросили приговорить Сейтказы Матаева к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком до трех лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Для его сына, Асета Матаева, генерального директора агентства КазТАГ, гособвинители запросили шесть лет заключения в колонии общего режима, с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью три года.