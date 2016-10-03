Солдат-срочник покончил жизнь самоубийством в воинской части

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Солдат-срочник покончил жизнь самоубийством в воинской части

В Алматинской области солдат срочной службы покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла 2 октября в воинской части 78460, расположенной в поселке Первомайский близ Алматы, передает пресс-служба минобороны РК. Во время несения службы в суточном наряде вместе с сослуживцами одного призыва счеты с жизнью свел рядовой Вербицкий.

На месте самоубийства нашли предсмертную записку. В ней парень написал, что в своей смерти никого не винит. Рядовой был призван на службу в мае 2016 года.

По факту гибели солдата ведется расследование.

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