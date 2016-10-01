Жительницу Атырауской области оштрафовали за оскорбление золовки по WhatsApp

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Жительницу Атырауской области оштрафовали за оскорбление золовки по WhatsApp

За нецензурную брань в WhatsApp Жылыойский районный суд Атырауской области оштрафовал жительницу Кульсары, передает МИА "Казинформ"

Жылыойским районным судом Атырауской области рассмотрен административный материал в отношении жительницы Кульсары гражданки С.

Как установлено в суде, что правонарушительница. через социальную сеть Whatsapp написала своей золовке сообщение, употребив при этом нецензурные слова, тем самым, оскорбила ее честь и достоинство.

В судебном заседании гражданка С., полностью признав свою вину, раскаялась в содеянном, сообщает пресс-служба Жылыойского районного суда Атырауской области.

Постановлением суда ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 21 210 тенге.

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