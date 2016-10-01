Жительницу Атырауской области оштрафовали за оскорбление золовки по WhatsApp

За нецензурную брань в WhatsApp Жылыойский районный суд Атырауской области оштрафовал жительницу Кульсары, передает МИА "Казинформ"
Жылыойским районным судом Атырауской области рассмотрен административный материал в отношении жительницы Кульсары гражданки С.
Как установлено в суде, что правонарушительница.
через социальную сеть Whatsapp написала своей золовке сообщение,
употребив при этом нецензурные слова, тем самым, оскорбила ее честь и
достоинство.
В судебном заседании гражданка С., полностью признав свою вину, раскаялась в содеянном, сообщает пресс-служба Жылыойского районного суда Атырауской области.
Постановлением суда ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 21 210 тенге.
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