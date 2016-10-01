В Актюбинской области в двухэтажном доме взорвался газ

2 плиты перекрытия упали на 1 этаж, обвалился балкон.



Взрыв произошел вчера около 22 часов . В квартире, где произошел взрыв, никто не жил. Днем там проводили сварочные работы, ремонтировали газовую трубу.

"Я живу в соседнем доме. В 9.55 раздался сильный грохот, стекла задребезжали. Выбегаем на улицу, там из 5-го дома идет дым. Мы стали звонить пожарным, - рассказывает местная жительница Ардак Кубашева. - Оказывается, на 2-м этаже дома днем проводили сварку, ремонтировали газовую трубу. Квартира долгое время пустовала, ее купили, хозяин решил сделать ремонт. Слышала, скопился газ, а вечером, когда вошли, включили свет, произошел взрыв. Внизу был склад магазина. Телевизор, холодильник, все остальное сгорело. Погибших нет, два человека - хозяин квартиры и сварщик, получили ожоги. Это уже третий взрыв за последние годы в поселке".

Как рассказал аким Кенкиякского сельского округа Еркин Жолмуханов, в квартире, где произошел взрыв, самовольно переоборудовали газовую трубу. Из-за взрыва подъезд в аварийном состоянии. Там 8 квартир, жили в 4. На первом этаже был офис и склад. Хозяин пострадавшей квартиры и сварщик, проводивший работы, получили ожоги кистей рук и лица 1 степени, в больнице им оказали помощь, от госпитализации они отказались. Сварщик ранее работал в "Техногазе", был уволен по отрицательным мотивам.

Ночью дом охранял наряд полиции. Хозяева 3 пострадавших квартир подали заявление в полицию, возбуждено дело.

"Сотрудники отдела по ЧС и полицейские сегодня осмотрят место происшествия, будут составлять акт. В других подъездах жильцы не пострадали, они остаются жить в своих квартирах, - сказал аким сельского округа. -