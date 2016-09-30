Задержан подозреваемый в изнасиловании 56-летней женщины в Алматинской области

В полиции сообщили, что подозреваемый водворен под стражу в ИВС.

Задержан подозреваемый в изнасиловании 56-летней жительницы поселка Байтерек Алматинской области, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

"Полицейские Енбекшиказахского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнего мужчину, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании жительницы поселка Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области. По данному факту продолжается расследование по части 2 статьи 120 УК РК "Изнасилование", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что подозреваемый водворен под стражу в ИВС.

Напомним, 21 сентября стало известно, что 56-летнюю женщину избили и изнасиловали в Алматинской области.

Сообщение об этом инциденте было опубликовано в социальных сетях. Как сообщили родные пострадавшей, 15 сентября 2016 года она была якобы зверски избита и изнасилована в своем доме в поселке Байтерек.

Позднее сообщалось, что изнасилованную и избитую 56-летнюю жительницу Алматинской области прооперируют. У женщины диагностировали многочисленные травмы, в том числе вывих хрусталика глаза.