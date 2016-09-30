Баян Есентаева призналась, что ее жизнь поделилась на "до" и "после"

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Баян Есентаева призналась, что ее жизнь поделилась на "до" и "после"

"Хочу вспомнить себя в прошлом, и новую найти не получается. Моя жизнь поделилась на до и после...какая она новая, я не знаю".

Продюсер Баян Есентаева откровенно призналась, что ее жизнь поделилась на до и после. Об этом она написала в своем Instagram, передает Zakon.kz.

"Хочу вспомнить себя в прошлом, и новую найти не получается. Моя жизнь поделилась на до и после...какая она новая, я не знаю", - написала Есентаева и опубликовала свое фото.

Подписчики актрисы пожелали звезде быстрее прийти в себя и, возможно, даже съездить в Корею. "Жизнь прекрасна Баян,никогда не отчаивайтесь (я проходила...) ради детей мы все переживем!", - посочувствовала одна из подписчиц.

Напомним, что ранее была информация о том, что Баян Есентаева отправилась на лечение в Индию, где по ее мнению врачи имеют очень высокую квалификацию.

Баян Есентаева нуждается в лечении после избиения супругом Бахытбеком Есентаевым. Это произошло 10 июня текущего года. Есентаев нанес ей несколько ножевых ранений.Телеведущую доставили в районную больницу, где провели операцию, которая длилась 3 часа. Ее состояние оценивалось как тяжелое. А ее мужа Бахытбека Есентаева доставили в РУВД Талгарского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нанесение тяжкого вреда здоровью....», досудебное расследование вначале находилось в производстве сотрудников следственного отдела Талгарского РУВД.

Однако позже было передано специальному следователю в ДВД Алматинской области.

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