Полковник МВД отправился в тюрьму на шесть лет

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Полковник МВД отправился в тюрьму на шесть лет

Бывший полицейский ждёт этапирования в одну из казахстанских колоний.

Бывшего начальника одного из ключевых департаментов МВД - оперативно-криминалистического, отправили в тюрьму сразу на шесть лет. В столичном суде следователям и прокурорам удалось доказать, что 55-летний полковник полиции похитил больше ста тридцати миллионов тенге, сообщает телеканал "КТК".

Кайрата Аманкулова арестовали ещё осенью прошлого года. Его заподозрили в злоупотреблении служебным положением при проведении государственных закупок. На этих кадрах полковник Аманкулов как раз демонстрирует современную технику для проведения экспертиз. После её приобретения бюджет Министерства внутренних дел и недосчитался ста тридцати шести миллионов тенге.

Сейчас бывший полицейский ждёт этапирования в одну из казахстанских колоний. Помимо прочего, у него конфисковали всё имущество и запретили работать на госслужбе в течение семи лет после освобождения из тюрьмы.

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