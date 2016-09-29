Изнасилованную в Алматинской области женщину выписали из больницы

По словам родственников, ее состояние остается еще тяжелым.

Изнасилованную в Алматинской области 56-летнюю женщину выписали из больницы. Об этом сообщается на странице сообщества «Национальное движение против сексуального насилия #НеМолчи», куда обратился сын изнасилованной женщины, сообщает МИА "Казинформ".

Волонтеры сообщают, что жертва сексуального насилия 28 сентября была выписана из больницы города Есик .

«По словам родственников, ее состояние остается еще тяжелым. Министерство Здравоохранения и социального развития РК выделило квоту на операцию по реставрации хрусталика глаза, но она невозможна, пока женщина не выздоровеет, и не сойдут гематомы. У нее сильные головные боли, врачи говорят ,что так будет еще три -четыре месяца , что травмы такие тяжелые, но есть опасения, что в таком состоянии, еще рано выписываться из больницы! Так же родственники опасаются ,что женщина не прошла полноценное медицинское обследование, нужна бесплатная консультация нейрохирурга», - говорится в сообщении сообщества.

Также родственники сообщают, что преступник до сих пор не задержан, чем они сильно возмущены. Как сообщили в ДВД Алматинской области, подозреваемый установлен. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 120 ч.2. УК РК « Изнасилование ».