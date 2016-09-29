Изнасилованную в Алматинской области женщину выписали из больницы

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Изнасилованную в Алматинской области женщину выписали из больницы

По словам родственников, ее состояние остается еще тяжелым.

Изнасилованную в Алматинской области 56-летнюю женщину выписали из больницы. Об этом сообщается на странице сообщества «Национальное движение против сексуального насилия #НеМолчи», куда обратился сын изнасилованной женщины, сообщает МИА "Казинформ".

Волонтеры сообщают, что жертва сексуального насилия 28 сентября была выписана из больницы города Есик.

«По словам родственников, ее состояние остается еще тяжелым. Министерство Здравоохранения и социального развития РК выделило квоту на операцию по реставрации хрусталика глаза, но она невозможна, пока женщина не выздоровеет, и не сойдут гематомы. У нее сильные головные боли, врачи говорят ,что так будет еще три -четыре месяца , что травмы такие тяжелые, но есть опасения, что в таком состоянии, еще рано выписываться из больницы! Так же родственники опасаются ,что женщина не прошла полноценное медицинское обследование, нужна бесплатная консультация нейрохирурга», - говорится в сообщении сообщества.

Также родственники сообщают, что преступник до сих пор не задержан, чем они сильно возмущены. Как сообщили в ДВД Алматинской области, подозреваемый установлен. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 120 ч.2. УК РК «Изнасилование».

Напомним, историю про изнасилованную женщину рассказал ее сын, обратившись за помощью в сообщество сообщества «Национальное движение против сексуального насилия #НеМолчи». По его словам, женщина была зверски избита в своем доме в поселке Байтерек, Енбекшиказахского района Алматинской области.

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