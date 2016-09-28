Полиция установила личность "писающего полицейского"

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Полиция установила личность "писающего полицейского"

В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование.

Алматинская полиция установила личность сотрудника полиции, запечатленного на фотографии писающим, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

"Департаментом внутренних дел города Алматы установлено лицо, запечатленное на фото. Это сотрудник местной полицейской службы Турксибского района Алматы. В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. В случае подтверждения факта нарушения общественного порядка и дискредитации органов внутренних дел, будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.

Напомним, бурные негативные отклики казахстанцев вызвала распространенная в Интернете фотография с мужчиной в форме полицейского, справляющего нужду на дорогу прямо из авто. Этот негативный сюжет даже стал источником вдохновения для создателей мемов.

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