Полиция установила личность "писающего полицейского"

В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование.

Алматинская полиция установила личность сотрудника полиции, запечатленного на фотографии писающим, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

"Департаментом внутренних дел города Алматы установлено лицо, запечатленное на фото. Это сотрудник местной полицейской службы Турксибского района Алматы. В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. В случае подтверждения факта нарушения общественного порядка и дискредитации органов внутренних дел, будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.