Полиция установила личность "писающего полицейского"

В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование.
Алматинская полиция установила личность сотрудника полиции, запечатленного на фотографии писающим, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
"Департаментом внутренних дел города Алматы установлено лицо, запечатленное на фото. Это сотрудник местной полицейской службы Турксибского района Алматы. В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. В случае подтверждения факта нарушения общественного порядка и дискредитации органов внутренних дел, будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.
Напомним, бурные негативные отклики казахстанцев вызвала распространенная в Интернете фотография с мужчиной в форме полицейского, справляющего нужду на дорогу прямо из авто. Этот негативный сюжет даже стал источником вдохновения для создателей мемов.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.