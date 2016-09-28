Исполнитель хита «Мария Магдалена» на тое подрался с тамадой. Видео с дракой на Youtube опубликовал пользователь Рауан Абилгазин, передает dixinews.kz.
На одном из торжеств казахстанский певец Асхат Таргынов о чем-то спорит с тамадой Айбеком Конырбаевым после объявления антракта. Мужчины эмоционально что-то объясняют друг другу. Внезапно Конырбаев толкнул певца, который не заставил долго ждать ответа. Подравшихся артистов разняли гости мероприятия.
Асхат Таргынов стал известным в Казахстане после песни «Мария Магдалена», которую включали практически на всех тоях.
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