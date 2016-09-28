Насильника Натальи Слекишиной могут отправить за решетку на 10 лет

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Насильника Натальи Слекишиной могут отправить за решетку на 10 лет

Приговор Руслану Хакимову вынесут через несколько дней.

Насильника Натальи Слекишиной могут отправить за решетку на 10 лет. Такого наказания для бывшего надзирателя потребовал прокурор. Процесс по этому громкому делу уже подходит к концу. Приговор Руслану Хакимову вынесут через несколько дней, сообщает телеканал "КТК".

Также обвинитель просит пожизненно запретить преступнику работать на госслужбе. И лишить его звания майора юстиции. Но адвокат Натальи Слекишиной, тем не менее, результатом недовольна. Защитница добивается, чтобы на скамье подсудимых оказались все насильники. Напомню, о групповом надругательстве в следственном изоляторе стало известно летом. Заключенная Наталья Слекишина сделала громкое заявление в эфире нашего телеканала. Она рассказала репортерам КТК, что за колючей проволокой ее изнасиловали четверо сотрудников СИЗО. В неволе женщина родила ребенка. Экспертиза подтвердила, что отцом является подсудимый Руслан Хакимов.

Айман Умарова, адвокат:

- Что касается остальных фигурантов, я считаю, что постановление о прекращении по недоказанности вынесено было преждевременно, однозначно, что они участвовали. На сегодняшний день я требовала, поскольку у них статус свидетеля, привлечь их к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
правильно, ложные показания,соучастие в преступлении доказать будет сложно т.к если судить по коментам то необходимо железное алиби в виде видеосъемки, анализы с одежды, экспертизу днк и т.п, также необходимо расследовать в части отказа потерпевшей от услуг адвоката и отказа от претензий. А так прецедент создается на наших глазах.
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28.09.2016, 10:29
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