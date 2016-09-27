Фотографии с полицейским справляющим нужду из салона авто возмутили казахстанцев

Данный поступок вызвал негативную реакцию в Интернете. Как сообщает Motor.kz, дело было в Алматы.

"В Алматы полицейский справил нужду прямо на асфальт, при чем сделал он это из салона автомобиля. Сегодня в редакцию Motor.kz по WhatsApp прислали фотографию, на которой изображен сотрудник полиции, справляющий нужду прямо из салона автомобиля Nissan Primera, при этом спереди сидел другой полицейский. Инцидент произошел на Карасай батыра, уг. Жарокова. Данный поступок вызвал негативную реакцию у казахстанцев, а руководство МПС Алматы уже разыскивает этого сотрудника", - сообщает портал.