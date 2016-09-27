Убитых в Алматинской области братьев пытали, а потом застрелили

Родственники рассказали подробности убийства трех братьев в Алматинской области, ехавших продавать скот на рынок в Узынагаш.

Останки мужчин нашли в заброшенном сарае, передает телеканал «КТК». Убийцы застрелили их, а тела засыпали навозом. Родственники убитых сообщили, что злоумышленники сначала выгрузили скот, а затем стали истязать мужчин.

- Они зверски мучили парней. Стреляли в каждого по отдельности, двоим выстрелили в голову, одному в грудь. Отвезли их в горы, в горах есть шлагбаум. Они там остановились и первым убили Мукията, затем Жаркына. Кадилбека связали, а затем застрелили, - рассказал Еркин Бейсеке.

Родные мужчин скептически отнеслись к тому, что полиция задержала всего двоих подозреваемых. Родственники считают, что преступников было больше, так как вдвоем они не смогли бы справиться с тремя крепкими братьями.

- Я думаю, что к убийству причастно больше людей. 2-3 человека не могут совершить это. Все трое были крепкими парнями. Я подозреваю, что были соучастники преступления, — сказал Турсын Амирбайулы, отец одного из погибших.

Впрочем, стражи порядка не исключают, что злоумышленников было больше. Они призывают родственников к терпению. Дело находится на особом контроле ДВД Алматинской области.

Убитые приходились друг другу кузенами. Звали их Жаркынбек Долданулы (1979 года рождения), Мукият Зарлыханулы (1973 г. р.), Кадылбек Алимхан. Все трое проживали в Коксуском районе Алматинской области.

Мужчины пропали при перевозке 40 голов скота из Тарбагатайского района ВКО в село Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Выехали по направлению к родному региону они 17 сентября. В Узынагаше братья намеревались реализовать скот. Злоумышленники убили мужчин, тела спрятали, а машины сожгли.

Братьев убили из-за скота. Похищенных животных нашли, родственникам удалось вернуть 33 коровы, с остальными возникли трудности из-за отсутствия соответствующих паспортов.