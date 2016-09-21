Статью о пытках добавили обвиняемому в изнасиловании Слекишиной

По этому делу допрошен Омарбеков Е.Д., бывший и.о. начальника СИ 18.
Прокурор по делу Слекишиной вручил обвиняемому Хакимову новый обвинительный акт. Об этом сообщила адвокат Слекишиной Айман Умарова, передает Zakon.kz.
Согласно документу, Руслан Хакимов обвиняется еще и в применении пыток. Помимо этого, в
В рамках этого дела допрошен Омарбеков Е.Д., бывший и.о. начальника СИ 18.
Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы), где она отбывала свой срок за мошенничество, в групповом изнасиловании. Это произошло в августе прошлого года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он сейчас на скамье подсудимых. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.
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