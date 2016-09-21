Статью о пытках добавили обвиняемому в изнасиловании Слекишиной

Автор:
Статью о пытках добавили обвиняемому в изнасиловании Слекишиной

По этому делу допрошен Омарбеков Е.Д., бывший и.о. начальника СИ 18.

Прокурор по делу Слекишиной вручил обвиняемому Хакимову новый обвинительный акт. Об этом сообщила адвокат Слекишиной Айман Умарова, передает Zakon.kz.

Согласно документу, Руслан Хакимов обвиняется еще и в применении пыток. Помимо этого, в ЕРДР зарегистрировано новое уголовное делу по факту оказания давления и угроз в отношении Слекишиной (с целью заставить ее отказаться от своего адвоката и изменить показания). Кроме этого, отдельно выделено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц СИ 18, где изнасиловали Слекишину.

В рамках этого дела допрошен Омарбеков Е.Д., бывший и.о. начальника СИ 18.

Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы), где она отбывала свой срок за мошенничество, в групповом изнасиловании. Это произошло в августе прошлого года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он сейчас на скамье подсудимых. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.09.2016, 18:02
  
Ради безопасности Слекишиной в камеру установили видеонаблюдение 7
20.09.2016, 09:27
  
На 10-летнюю девочку в парке Жезказгана напал педофил 1
19.09.2016, 16:46
  
Россиянин изнасиловал 100 белорусских женщин за 20 лет
19.09.2016, 14:40
  
Доказательств изнасилования 6-летней девочки из ЮКО эксперты не нашли 1
19.09.2016, 09:41
  
Изнасилованная в колонии Слекишина объявила голодовку 51
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
прокуратура видимо всерьез взялась, правильное и логичное решение.
Ответить
21.09.2016, 18:00
Последние новости раздела
Еще одно жестокое изнасилование произошло в Алматинской области 1
Двое подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины в Алматы арестованы
На 10-летнюю девочку в парке Жезказгана напал педофил 1
Ради безопасности Слекишиной в камеру установили видеонаблюдение 7
​Стали известны результаты экспертизы по делу жертвы изнасилования в Есике
Доказательств изнасилования 6-летней девочки из ЮКО эксперты не нашли 1
Стали известны подробности роскошной жизни семьи Тулешова 5
Изнасилованная в колонии Слекишина объявила голодовку 51
В ЗКО осудили полицейского, допустившего побег заключённых из камеры
В Алматы стреляли из пневматического оружия в сторону гостиницы