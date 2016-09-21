Еще одно жестокое изнасилование произошло в Алматинской области

Жертвой стала 56-летняя женщина.

Об очередном изнасиловании в Алматинской области стало известно из соцсетей. Сын пострадавшей обратился за помощью к СМИ, МВД и Генпрокуратуре через Национальное движение против сексуального насилия #Не молчи, передает Zakon.kz.

По словам 26-летнего Абылая Сарсебекова, от рук насильника пострадала его 56-летняя мать, Майра Садыкова. Женщина была зверски избита и изнасилована в собственном доме, в Алматинской области, Енбекшиказахском районе , в поселке Байтерек (бывшая Новоалексеевка).

В своем обращении Абылай выразил недовольство действиями полиции, считая, что следствие по делу не идет.

"В своем послании он рассказал об отношении местной полиции, медиков к жертвам противоправных действий! И просит помощи общественности, СМИ, Генеральной прокуратуры , МВД, Министерства здравоохранения, общественных и международных организаций по защите прав человека! Потому что он столкнулся с халатным отношением, откровенным хамством и игнорированием выполнения своих служебных обязанностей со стороны правоохранительных органов и медицинских работников!", - говорится в сообщении движения #Не молчи.

Как рассказывает Абылай, он около 9 часов вечера пришел домой, дверь была закрыта изнутри. Он постучал и услышал за дверью мужской голос, а потом ее открыл мужчина.

- Дверь открыл мужик, весь в крови - руки, лицо, одежда. Я зашел домой и там увидел маму, всю в крови, дом весь в крови. Мать лежала без одежды, голова была круглая, нечеловеческая. Я побежал за тем мужиком, который дверь открыл, не смог догнать, - рассказал сын пострадавшей.

Абылай вызвал скорую помощь, которая приехала ближе к 10 часам вечера. Полиция, участковые, прибыли после того, как скорая увезла пострадавшую. А криминалисты, по словам сына потерпевшей, приехали только около 4 часов утра.

"56-ти летняя жертва сексуального насилия Майра Садыкова, в настоящее время лежит в больнице города Есик , ее состояние крайне тяжелое, от побоев женщина получила тяжелейшие травмы головы, разорван глаз, со смещением хрусталика, порваны губы, множество гематом в области головы и шеи, а также грудной клетки, таза, внутренней стороны бедер, травмы шейки матки. Женщине срочно требуется операция по восстановлению хрусталика глаза, а также консультация и лечение у нейрохирурга. У нее сильное сотрясение, которое повлекло сильнейшие головные боли и частичную потерю памяти! Родственники пострадавшей обращаются в министерство здравоохранения с просьбой оказать квалифицированную медицинскую помощь, полноценное обследование организма и просят выделить квоту на проведение экстренной операции на глаза! Также родственники потерпевшей просят обратить внимание на данную ситуацию Генеральную прокуратуру, ДВД Алматинской области и привлечь преступников к ответственности по Законам РК!!!", - говорится в сообщении движения.

Нападавший, по некоторым данным, живет в том же поселке. Сейчас он в бегах.