Двое подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины в Алматы арестованы

Убийство своего знакомого двое мужчин совершили на почве ссоры из-за сложившихся неприязненных отношений.
Арестованы двое подозреваемых в убийстве мужчины в Алматы.
Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе городского суда.
«Им санкционирован арест сроком на 2 месяца, по статье 99 ч. 2. пункт 7 УК РК», - сообщили в суде.
Напомним, в ночь на 7 сентября в мусорном контейнере в Алматы были найдены отрезанная голова и конечности неизвестного человека. Подозреваемые в убийстве гражданина Ситак, 1991 года рождения, были задержаны. Ими оказались уроженцы
В ДВД Алматы сообщили, что убийство своего знакомого мужчины совершили на почве ссоры из-за сложившихся неприязненных отношений. Сразу после совершения тяжкого преступления подозреваемые скрылись из Алматы и предприняли попытку пересечь государственную границу.
По факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».
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