​Стали известны результаты экспертизы по делу жертвы изнасилования в Есике

Результаты биологической экспертизы подтверждают факт надругательства.
Адвокат Жибек Мусиновой Айман Умарова сообщила, что биологическая экспертиза не исключает факта полового контакта подсудимых с потерпевшей, передает Today.kz.
Также, по словам адвоката судебно-медицинская экспертиза подтвердила телесные повреждения у Жибек.
"В момент изнасилования они ее били", - сказала Айман Умарова.
Напомним, в конце августа в социальных сетях появилось видеообращение жительницы Енбекшиказахского района, которая сообщила об изнасиловании своей дочери четырьмя мужчинами в городе
После широкого общественного резонанса расследование было взято под особый контроль ДВД Алматинской области и передано следователям центрального аппарата департамента. Позже стало известно, что подозреваемым предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РК: изнасилование, похищение человека,
Были задержаны все четверо подозреваемых- это местные жители: двоюродные братья Ербол Е., 1984 г.р, и Алмаз Е., 1987 г.р, а также Асхат Б., 1994 года рождения и Нурбол Е., 1994 года рождения.
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