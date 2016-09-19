​Стали известны результаты экспертизы по делу жертвы изнасилования в Есике

Результаты биологической экспертизы подтверждают факт надругательства.

Адвокат Жибек Мусиновой Айман Умарова сообщила, что биологическая экспертиза не исключает факта полового контакта подсудимых с потерпевшей, передает Today.kz.

Также, по словам адвоката судебно-медицинская экспертиза подтвердила телесные повреждения у Жибек.

"В момент изнасилования они ее били", - сказала Айман Умарова.

Напомним, в конце августа в социальных сетях появилось видеообращение жительницы Енбекшиказахского района, которая сообщила об изнасиловании своей дочери четырьмя мужчинами в городе Есик . Женщина просила общественность встать на ее защиту и соответствующего наказания для преступников.

После широкого общественного резонанса расследование было взято под особый контроль ДВД Алматинской области и передано следователям центрального аппарата департамента. Позже стало известно, что подозреваемым предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РК: изнасилование, похищение человека, насильственные действия сексуального характера , хулиганство.

Были задержаны все четверо подозреваемых- это местные жители: двоюродные братья Ербол Е., 1984 г.р, и Алмаз Е., 1987 г.р, а также Асхат Б., 1994 года рождения и Нурбол Е., 1994 года рождения.