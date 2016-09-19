Доказательств изнасилования 6-летней девочки из ЮКО эксперты не нашли

Дело об изнасиловании 6-летней девочки, страдающей ДЦП, закрывали три раза из-за отсутствия состава преступления.

Также было проведено шесть экспертиз, по их результатам и прекращали расследование. Об этом сообщает today.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.

Изначально следствие велось по статье «насильственные действия сексуального характера». В отношении работников также завели дело «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Провели судебно-психологическую, психиатрическую и судебно-биологическую экспертизы. По их результатам дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

После этого потерпевшие обратились с жалобой в генпрокуратуру РК. Расследование возобновили, назначили две новые экспертизы - комиссионную судебно-психологическую (проводилась в Астане) и независимую республиканскую. Дело вновь прекратили.

В третий раз дело открыли заново после жалобы законного представителя. Результаты еще одной экспертизы не отличались от предыдущих, дело вновь прекратили.

- Материалы дела переданы в архив прокуратуры и сейчас находятся там. По результатам экспертиз, факт изнасилования или насильственных действий не подтвердился. Телесные повреждения данного характера могли быть получены от удара об твердый угловой предмет либо стул, либо другую мебель в момент падения или столкновения - это по результатам экспертиз, - подчеркнули в полиции.

Эксперты исключили возможность получения подобных травм в результате действий сексуального характера.

Несмотря на это, 19 сентября подозреваемого в изнасиловании массажиста лечебного центра уволили.

Инцидент произошел в июне 2015 года. Мать 6-летней девочки утверждает, что ее ребенок был изнасилован во время сеанса массажа.