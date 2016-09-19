Стали известны подробности роскошной жизни семьи Тулешова

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Стали известны подробности роскошной жизни семьи Тулешова

Тохтар Тулешов не жалел денег на шикарные торжества, потакал всем прихотям своих родных и чувствовал себя настоящим королем в Шымкенте.

Подробности из жизни скандального бизнесмена рассказал телеканал «КТК» в фильме-расследовании «Шымкентский беспредел». Авторы утверждают, что Тулешов устраивал небывалые для города торжества. На одно из них, по случаю проводов в семейную жизнь своей дочери Айткуль, бизнесмен потратил 700 тысяч долларов.

В качестве гостей были приглашены Ильяс Султанов - криминальный авторитет по прозвищу дядя Ильяс, а также Ильяс Бахтыбаев, бывший заместитель генпрокурора. Там же был и экс-начальник полиции ЮКО Хибратулла Доскалиев.

Кроме того, на мероприятие прибыли потомки Пушкина, принц Македонии, князья, графы, а также отставные офицеры из России. Гостей развлекали Александр Малинин, Владимир Кузьмин и итальянский певец Риккардо Фольи.

Не менее грандиозные вечеринки устраивали и дети бизнесмена. На одной из них присутствовали Тимати, Сергей Лазарев, Иван Дорн и российские телеведущие.

Шокирующий случай произошел в Шымкенте с участие дочери Тулешова - Севиль. Привыкшая вести себя как ей хочется девушка поругалась на танцполе с местным парнем. Вскоре молодого человека и его друга похитили люди в масках. Их привезли в спортзал на территории завода «Шымкентпиво», где долго и методично избивали, привязав парней вместо боксерских груш. После пыток их отпустили. Заявлять в полицию парни не рискнули - побоялись авторитета Тулешова.

Севиль жила прямо на пивзаводе. Для нее построили апартаменты. Этажом ниже трудились повара. У девушки были личные официанты и прочий персонал.

По городу Тулешов ездил с мигалками, порой - в сопровождении полиции. В гараже бизнесмена - Rolls-Royce и прочие элитные машины.

Неофициальные жены Тулешова ежемесячно получали зарплату по 2,282 млн тенге. Они числились заместителями директора по различным вопросам. В целом же предприятие каждый месяц тратило 60 млн тенге на содержание семьи хозяина.

В январе 2016 года Тохтара Тулешова задержали. В сентябре началось судебное разбирательство. Тулешова обвиняют в 16 преступлениях, в том числе - подготовка к государственному перевороту и финансирование транснациональной преступности.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Joker.
Joker.
О и тут американцы побывали)кстати это они создатели вот этих групп-
транснациональных преступных группировок: итальянской каморры, японской якудзы, мексиканской «Лос-Сетас» и российского «Братского круга»последнее кстати они тоже и задумали и придумали и разработали и т.д и т.п Значит последние судя по всему работают на территории нашей страны.дистанционно.а у нас так бандюки авторитетные типа дикого и т.д
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19.09.2016, 13:29
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