Стали известны подробности роскошной жизни семьи Тулешова

Тохтар Тулешов не жалел денег на шикарные торжества, потакал всем прихотям своих родных и чувствовал себя настоящим королем в Шымкенте.
Подробности из жизни скандального бизнесмена рассказал телеканал «КТК» в фильме-расследовании «Шымкентский беспредел». Авторы утверждают, что Тулешов устраивал небывалые для города торжества. На одно из них, по случаю проводов в семейную жизнь своей дочери Айткуль, бизнесмен потратил 700 тысяч долларов.
В качестве гостей были приглашены Ильяс Султанов - криминальный авторитет по прозвищу дядя Ильяс, а также Ильяс Бахтыбаев, бывший заместитель генпрокурора. Там же был и экс-начальник полиции ЮКО Хибратулла Доскалиев.
Кроме того, на мероприятие прибыли потомки Пушкина, принц Македонии, князья, графы, а также отставные офицеры из России. Гостей развлекали Александр Малинин, Владимир Кузьмин и итальянский певец Риккардо Фольи.
Не менее грандиозные вечеринки устраивали и дети бизнесмена. На одной из них присутствовали Тимати, Сергей Лазарев, Иван Дорн и российские телеведущие.
Шокирующий случай произошел в Шымкенте с участие дочери Тулешова - Севиль. Привыкшая вести себя как ей хочется девушка поругалась на танцполе с местным парнем. Вскоре молодого человека и его друга похитили люди в масках. Их привезли в спортзал на территории завода «Шымкентпиво», где долго и методично избивали, привязав парней вместо боксерских груш. После пыток их отпустили. Заявлять в полицию парни не рискнули - побоялись авторитета Тулешова.
Севиль жила прямо на пивзаводе. Для нее построили апартаменты. Этажом ниже трудились повара. У девушки были личные официанты и прочий персонал.
По городу Тулешов ездил с мигалками, порой - в сопровождении полиции. В гараже бизнесмена - Rolls-Royce и прочие элитные машины.
Неофициальные жены Тулешова ежемесячно получали зарплату по 2,282 млн тенге. Они числились заместителями директора по различным вопросам. В целом же предприятие каждый месяц тратило 60 млн тенге на содержание семьи хозяина.
В январе 2016 года Тохтара Тулешова задержали. В сентябре началось судебное разбирательство. Тулешова обвиняют в 16 преступлениях, в том числе - подготовка к государственному перевороту и финансирование транснациональной преступности.
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