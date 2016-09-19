Изнасилованная в колонии Слекишина объявила голодовку

Представители прокуратуры посетили Слекишину и убедили отказаться от такой крайней меры, пообещав обеспечить ей безопасность.

В минувшие выходные стало известно о том, что находящаяся сейчас в СИ-1 Наталья Слекишина, объявила голодовку. Об этом сообщила ее адвокат Айман Умарова, передает Zakon.kz.

Помимо этого адвокат сообщила, что со стороны прокуратуры города все-таки есть реакция на ситуацию вокруг дела Слекишиной.

"Слекишина Наталья объявила голодовку! Как мне стало известно, прокуратура города Алматы обеспечивает ей безопасность. Новый поворот в деле". - написала на своей странице в Facebook Айман Умарова.

"Сегодня, 18 сентября, несмотря, что воскресенье, прокуроры из прокуратуры города Алматы посетили Слекишину Наталью. Провели беседу, сообщили, что я, адвокат Айман Умарова и прокурор прокуратуры города Алматы навестим ее. Прокуроры убедили ее прекратить голодовку, так как это вредно для здоровья кормящей матери, ее права будут соблюдены и они будут осуществлять контроль за всеми действиями сотрудников учреждения. Спасибо за немедленную реакцию", - описала ситуацию адвокат Умарова.

Наталья Слекишина, которая на прошлой неделе отказалась от адвокатов, передала Айман Умаровой записку с просьбой не бросать ее, сообщив, что ее вынудили поменять показания.

Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы), где она отбывала срок, в групповом изнасиловании. Это произошло в августе прошлого года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он сейчас на скамье подсудимых. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.