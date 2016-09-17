В Алматы двое парней стреляли в сторону гостиницы "Жетысу" из пневматического оружия, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на перекрестке Абылай хана и Макатаева. Патрульный экипаж стоял напротив оружейного магазина возле гостиницы. В этот момент неподалеку припарковался черный Lexus из которого вышли двое парней. Они зашли в оружейный магазин "Робинзон", затем в охотничий магазин "Корган центр". Через некоторое время они вернулись в автомобиль. Спустя еще некоторое время из переднего пассажирского сиденья был произведен выстрел в воздух, затем в сторону гостиницы.
Патрульный экипаж среагировал мгновенно. Полицейские вышли из автомобиля и задержали их. Горе-стрелки признались, что они купили баллончики и пули для пневматического пистолета и хотели проверить его. Их доставили в Алмалинское РОВД для дальнейших разбирательств.
В Алматы стреляли из пневматического оружия в сторону гостиницы
В Алматы двое парней стреляли в сторону гостиницы "Жетысу" из пневматического оружия, сообщает Zakon.kz.
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