В Минобороны РК прокомментировали арест военнослужащего

В Министерстве обороны Республики Казахстан опровергли информацию о массовом избиении жительницы Астаны на парковке,после чего женщина скончалась, передает корреспондент Today.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В ведомстве восстановили хронологию событий, которые предшествовали смерти жительницы столицы.

"13 августа военнослужащий познакомился с женщиной и ее подругой в одном из кафе Астаны. После совместного распития напитков около 00:30 он пошел провожать ее к месту проживания. Во дворе дома между ними произошла ссора, в ходе которой военнослужащий нанес ей один удар кулаком в лицо и ушел. 14 августа 2016 года женщина была обнаружена своим супругом в бессознательном состоянии во дворе дома возле теплотрассы и доставлена в НИИ травматологии и ортопедии, где она скончалась", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в тот же день военнослужащий контрактной службы одной из войсковых частей МО РК по подозрению в убийстве жительницы Астаны был задержан.

"15 августа 2016 года около 01:00 военнослужащий водворен в ИВС ДВД Астаны", - сообщили в министерстве.

В настоящее время Центральным региональным Военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование.

"Вместе с тем отмечаем, что распространенная ранее в ряде СМИ информация об избиении 7 августа женщины несколькими военнослужащими на парковке, не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе Министерства обороны РК.

Напомним, 17 сентября в СМИ появилась информация, что 38-летняя жительница Астаны скончалась после жестокого избиения несколькими мужчинами на парковке.