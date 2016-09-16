Алматинскому стрелку Кулекбаеву продлили арест

Автор:
Алматинскому стрелку Кулекбаеву продлили арест

По данным ДВД города, Кулекбаев причастен к серии дерзких грабежей и разбойных нападений.

Руслану Кулекбаеву, убившему пять и ранившему восемь человек, продлили арест до 18 октября. Об этом сообщили в Алмалинском районном суде Алматы, передает МИА Казинформ.

«Продлен арест на третий месяц, до 18 октября», - сказали в суде.

Напомним, 18 июля около 11:00 произошло нападение на здание УВД Алмалинского района Алматы. Ранив полицейского и завладев оружием, стрелок скрылся.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.09.2016, 12:00
  
Кто же на самом деле убил члена ИГИЛ, призвавшего на теракт в Актобе?
11.09.2016, 10:32
  
У мужчины, найденного расчленённым в центре Алматы, осталась беременная супруга
10.09.2016, 15:53
  
Актюбинский Департамент Юстиции под арестом 4
10.09.2016, 11:29
  
Казахстанские силовики укрепляют свои подразделения бетонными заборами 1
08.09.2016, 17:18
  
Предполагаемого насильника 6-летней девочки в Актау арестовали
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Полицейские избили более десятка жителей села в Павлодарской области 1
В детском саду в ЮКО изнасиловали 6-летнюю девочку, педофил до сих пор не наказан 2
Регионы с наибольшим количеством педофилов назвала Генпрокуратура РК 1
Состояние изнасилованной в Актау девочки крайне тяжелое
Пропавшая алматинка найдена живой и здоровой 3
Читающего намаз имама задавила иномарка в Алматинской области
25-летняя алматинка пропала после посещения банка 6
В Семее мать убила дочь препаратом для скота пытаясь вывести вшей 10
Полковник полиции содержал притон в Алматы 4
Радикалы в ЗКО руководствовались информацией ДАИШ из интернета 1