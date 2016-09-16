Алматинскому стрелку Кулекбаеву продлили арест

По данным ДВД города, Кулекбаев причастен к серии дерзких грабежей и разбойных нападений.

Руслану Кулекбаеву, убившему пять и ранившему восемь человек, продлили арест до 18 октября. Об этом сообщили в Алмалинском районном суде Алматы, передает МИА Казинформ.

«Продлен арест на третий месяц, до 18 октября», - сказали в суде.

Напомним, 18 июля около 11:00 произошло нападение на здание УВД Алмалинского района Алматы. Ранив полицейского и завладев оружием, стрелок скрылся.