Полицейские избили более десятка жителей села в Павлодарской области

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Полицейские избили более десятка жителей села в Павлодарской области

Идет проверка по статье "Превышение власти и должностных полномочий".

В селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области произошла стычка между местными жителями и полицейскими. Более десятка сельчан заявили, что их избили сотрудники УБОП и бойцы СОБРа, передает "Хабар".

Среди пострадавших - 41-летний табунщик Ербол Кабылбеков. По словам мужчины, люди в форме начали избивать всех мужчин без разбора. В итоге его с сотрясением головного мозга и переломом ребра срочно госпитализировали.

"Я только подъехал к дому, куда пригласили нас на айт, и тут, откуда ни возьмись, эти люди в масках с автоматами. Начали пинать, а я руками голову укрывать. Ни за что. Это настоящий беспредел!" - рассказал Кабылбеков.

В больницу обратились еще четверо сельчан. Среди них и 15-летний школьник. У Темирлана Ахметова медики констатировали ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

"Я шел со школы и увидел, как во дворе бьют отца. Спросил: "Что вы делаете?!". А они ударили меня в грудь, повалили и испинали", - поделился подросток.

По словам хирурга Иртышской центральной районной больницы Зинаиды Раздорской, при осмотре у одного из пострадавших обнаружены перелом восьмого ребра с повреждением плевры, подкожная эмфизема, он нуждался в госпитализации.

Всего в списке пострадавших 11 человек. По данному факту начата досудебное расследование согласно статье 362 УК РК "Превышение власти и должностных полномочий".

Как сообщили в ДВД, сотрудники УБОП и СОБРА приехали в село для охраны соленого озера, где неизвестные ведут незаконный промысел рачка Артемия Салина. У представителей ДВД своя точка зрения - местные жители были агрессивно настроены, а пострадали из-за того, что оказывали сопротивление и пытались скрыться.

"Сотрудники действовали в рамках действующего закона "О правоохранительной службе", где четко прописано, в каких случаях и в какой мере применяются меры физического воздействия. В этом случае приемы борьбы самбо", - пояснил начальник УБОП ДВД Павлодарской области Нариман Алиев.

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Малинка
Просто так полиция сама по себе там не появилась же,чтобы кости размять.Наверняка были причины.
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16.09.2016, 14:39
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