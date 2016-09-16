В детском саду в ЮКО изнасиловали 6-летнюю девочку, педофил до сих пор не наказан

Резонансный прецедент произошел в одном из детских центров-интернатов ЮКО: мама 6-летней воспитанницы требует наказать насильника ее дочери, больной ДЦП , сообщает Zakon.kz.

Речь идет о лечебно-оздоровительном центре в городе Сарыагаш . Произошло все в июне 2015 года. По факту изнасилования было начато расследование, однако его прекратили из-за отсутствия состава преступления.

"Теперь я считаю (необходимым) поднять общественность и во всеуслышание заявить, что наши правоохранители ничего не сделали для изобличения педофила, который кстати ещё на свободе и возможно продолжает свою преступную деятельность. Самым гнусным является то, что преступник воспользовался тем, что ребёнок не может говорить. Но при одном виде педофила, девочка входит в истерику и истошно кричит. Самым гнусным являются действия руководства детсада, где работал массажистом этот педофил . Они два дня скрывали факт изнасилования. Пока ребёнок не начал терять сознание от постоянной кровопотери из половых органов. А матери заявили, что у 6-летнего ребёнка начались месячные. И возможно не без их деятельного участия этот факт был похоронен в архивах полиции", - написал на своей странице в Facebook адвокат Даурен Момбаев, оказывающий по этому делу бесплатную юридическую помощь.

Адвокат отмечает, что следователь не назначил необходимых экспертиз, не обеспечил осмотр ребенка гинекологом, "не знает (или утерял), где окровавленная пижама ребёнка, которая может иметь биологические следы преступника".

"Меня неприятно удивили действия экспертов, которые дали заключение что телесные повреждения на половых органах могут быть от удара о мебель. Написали в генеральную прокуратуру Республики. Опять отписка. Обращайся в облпрокуратуру пишут. Писали. Да воз поныне там. Даже ответов нет. Где все эти детские омбудсмены?! Где всякие парламентские комиссии по защите прав ребёнка?! Где Правда и Истина?! Где?!!! Прошу подключиться общественным организациям, не равнодушным людям и властьимущим", - пишет Даурен Момбаев .

Как рассказала порталу Today столичный адвокат Хамида Айткалиева, досудебное производство было начато 6 июня 2015 Сарыагашским РОВД.