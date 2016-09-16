В детском саду в ЮКО изнасиловали 6-летнюю девочку, педофил до сих пор не наказан

Резонансный прецедент произошел в одном из детских центров-интернатов ЮКО: мама 6-летней воспитанницы требует наказать насильника ее дочери, больной
Речь идет о лечебно-оздоровительном центре в городе
"Теперь я считаю (необходимым) поднять общественность и во всеуслышание заявить, что наши правоохранители ничего не сделали для изобличения педофила, который кстати ещё на свободе и возможно продолжает свою преступную деятельность. Самым гнусным является то, что преступник воспользовался тем, что ребёнок не может говорить. Но при одном виде педофила, девочка входит в истерику и истошно кричит. Самым гнусным являются действия руководства детсада, где работал массажистом этот
Адвокат отмечает, что следователь не назначил необходимых экспертиз, не обеспечил осмотр ребенка гинекологом, "не знает (или утерял), где окровавленная пижама ребёнка, которая может иметь биологические следы преступника".
"Меня неприятно удивили действия экспертов, которые дали заключение что телесные повреждения на половых органах могут быть от удара о мебель. Написали в генеральную прокуратуру Республики. Опять отписка. Обращайся в облпрокуратуру пишут. Писали. Да воз поныне там. Даже ответов нет. Где все эти детские омбудсмены?! Где всякие парламентские комиссии по защите прав ребёнка?! Где Правда и Истина?! Где?!!! Прошу подключиться общественным организациям, не равнодушным людям и властьимущим", - пишет Даурен
Как рассказала порталу Today столичный адвокат Хамида Айткалиева, досудебное производство было начато 6 июня 2015 Сарыагашским РОВД.
"Со слов матери, врач сообщил ей, что у ребенка могут быть разрывы. После этого девочку повезли в
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