Регионы с наибольшим количеством педофилов назвала Генпрокуратура РК

232 уголовных правонарушения зарегистрировано за 8 месяцев 2016 года.

В разрезе регионов наибольшая регистрация по преступлениям против половой неприкосновенности малолетних (до 14 лет) в 2016 году наблюдается в Карагандинской , Южно-Казахстанской, Алматинской , Восточно-Казахстанской областях и в городе Алматы.

Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост наблюдается в Астане, Алматинской, Карагандинской, Костанайской и Южно-Казахстанской областях », - говорится в ответе Генпрокуратуры РК на официальный запрос корреспондента МИА Казинформ.

По данным ведомства, за 8 месяцев 2016 года зарегистрировано - 232 уголовных правонарушения. Данный показатель на 12,5% меньше прошлогоднего. Для сравнения, за 8 месяцев 2015 года в РК было совершено 265 таких преступлений, уточняют в Генпрокуратуре РК.

В части применения химической кастрации за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних сообщается, что данная новелла введена в соответствии Законом Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка» и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Кроме того, в целях предотвращения преступлений против половой неприкосновенности в апреле 2016 года Комитетом создана Карта лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц. Карта размещена на интернет-ресурсе Комитета в разделе геоинформационные системы.

На ней отражаются сведения о лицах, осужденных с 1998 года за совершение таких преступлений и освобожденных по отбытию срока наказания. Информация представлена в количественных показателях в разрезе регионов, с возможностью детализации по анкетным данным, месту жительства, дате, статье осуждения. Также можно просмотреть фото преступника, отмечают в ведомстве.

«В части ответственности иностранных граждан за преступления против половой неприкосновенности малолетних, то согласно части 1 статьи 7 Уголовного кодекса РК лицо, совершившее уголовное правонарушение на территории Казахстана, подлежит ответственности по настоящему кодексу, частью 4 данной статьи. Предусмотрено, что вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами уголовного правонарушения на территории Республики Казахстан разрешается в соответствии с нормами международного права», - говорится в ответе ведомства.