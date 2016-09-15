Читающего намаз имама задавила иномарка в Алматинской области

ДТП произошло близ села Айнабулак, недалеко от Алматы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло близ села Айнабулак на трассе Алматы - Оскемен в 20 часов 14 сентября, пишет МИА Казинформ.

Как сообщили в ДВД области, водитель автомашины Мерседес , житель Коксукого района, передвигаясь в южном направлении в город Алматы, совершил наезд на 27-летнего имама мечети города Жаркент Панфиловского района, который совершал вечерний намаз на проезжей части.

В результате ДТП, священнослужитель от полученных травм скончался в больнице.