Читающего намаз имама задавила иномарка в Алматинской области

ДТП произошло близ села Айнабулак, недалеко от Алматы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло близ села Айнабулак на трассе Алматы -Оскемен в 20 часов 14 сентября, пишет МИА Казинформ.
Как сообщили в ДВД области, водитель автомашины Мерседес, житель Коксукого района, передвигаясь в южном направлении в город Алматы, совершил наезд на 27-летнего имама мечети города Жаркент Панфиловского района, который совершал вечерний намаз на проезжей части.
В результате ДТП, священнослужитель от полученных травм скончался в больнице.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.