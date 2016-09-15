Читающего намаз имама задавила иномарка в Алматинской области

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Читающего намаз имама задавила иномарка в Алматинской области

ДТП произошло близ села Айнабулак, недалеко от Алматы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло близ села Айнабулак на трассе Алматы -Оскемен в 20 часов 14 сентября, пишет МИА Казинформ.

Как сообщили в ДВД области, водитель автомашины Мерседес, житель Коксукого района, передвигаясь в южном направлении в город Алматы, совершил наезд на 27-летнего имама мечети города Жаркент Панфиловского района, который совершал вечерний намаз на проезжей части.

В результате ДТП, священнослужитель от полученных травм скончался в больнице.

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