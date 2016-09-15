25-летняя алматинка пропала после посещения банка

В Алматы родные и близкие ищут пропавшую 13 сентября 25-летнюю Алену Захарову.

О пропаже молодой женщины ее знакомые сообщили в соцсетях.

По словам Елены Захаровой, матери пропавшей, в последний раз дочь звонила ей из банка.

«13 сентября Алена отправилась в банк. Дело в том, что когда-то дочь с супругом положили деньги на счет бабушки, - передает слова Елены Захаровой today.kz.

В течение года они не могут получить свои деньги, поскольку в банке говорят, что счет заблокирован. Алене недавно пообещали, что все-таки можно получить деньги. В тот день Алена снова отправилась в банк, но там ей опять сказали, что денег она не получит. Дочь позвонила своему мужу Максиму, рассказала обо всем, она немного нервничала».

Как уверяет мать пропавшей, семья для Алены превыше всего. Оставить своего маленького сына Захара без серьезной причины женщина просто не могла.

Жительница Алматы Алена Захарова пропала 13 сентября. В тот день около 13:00 ее видели на углу улиц Сатпаева и Розыбакиева.

У женщины темные волосы, рост около 163 сантиметров. Была одета в синие джинсы, черную кофту, красную жилетку и черные кроссовки. При ней была черная спортивная сумка.

Дома ее ждет малолетний ребенок. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщать по номерам 8 (727) 243-05-77, 8 (705) 913-22-25 либо 102.