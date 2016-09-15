В Семее мать убила дочь препаратом для скота пытаясь вывести вшей

Женщина не удосужилась даже прочитать инструкцию к препарату, которая сообщает, что он относится к яду II класса опасности, и не применим для людей.
Страшный по невежеству случай произошел в Семее: желая избавить восьмилетнюю дочь от вшей, мать обработала ее голову диазиноном – высокотоксичным препаратом, применяемым для вытравливания клещей и других паразитов у сельскохозяйственных животных. Вскоре препарат возымел свое действие, однако убил не
Женщина не удосужилась даже прочитать инструкцию к препарату, которая сообщает, что он относится к яду II класса опасности и не применим для людей. Более того, перед обработкой скота его разводят из расчета 1 миллилитр диазинона на 10 литров воды, а при попадании на кожу человека его следует незамедлительно смыть. Родительница же развела его практически один к одному, после чего щедро обработала голову своего чада. За считанные минуты девочка потеряла сознание. Вместо того чтобы немедленно вызвать «скорую», горе-мамаша принялась трезвонить родственникам, упуская драгоценные минуты. Когда приехали врачи, ребенок уже находился в коме, а на подъезде к больнице наступила клиническая смерть. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались… Сегодня дело расследуют правоохранительные органы.
Аналогичный случай произошел в одном из пригородных сел два года назад. После обработки тем же препаратом у четырехлетней девочки развился
– Препараты для лечения педикулеза есть в свободном доступе в каждой аптеке. От
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