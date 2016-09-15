В Семее мать убила дочь препаратом для скота пытаясь вывести вшей

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В Семее мать убила дочь препаратом для скота пытаясь вывести вшей

Женщина не удосужилась даже прочитать инструкцию к препарату, которая сообщает, что он относится к яду II класса опасности, и не применим для людей.

Страшный по невежеству случай произошел в Семее: желая избавить восьмилетнюю дочь от вшей, мать обработала ее голову диазиноном – высокотоксичным препаратом, применяемым для вытравливания клещей и других паразитов у сельскохозяйственных животных. Вскоре препарат возымел свое действие, однако убил не насекомых, а ребенка… Об этом пишет "Экспресс К".

Женщина не удосужилась даже прочитать инструкцию к препарату, которая сообщает, что он относится к яду II класса опасности и не применим для людей. Более того, перед обработкой скота его разводят из расчета 1 миллилитр диазинона на 10 литров воды, а при попадании на кожу человека его следует незамедлительно смыть. Родительница же развела его практически один к одному, после чего щедро обработала голову своего чада. За считанные минуты девочка потеряла сознание. Вместо того чтобы немедленно вызвать «скорую», горе-мамаша принялась трезвонить родственникам, упуская драгоценные минуты. Когда приехали врачи, ребенок уже находился в коме, а на подъезде к больнице наступила клиническая смерть. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались… Сегодня дело расследуют правоохранительные органы.

Аналогичный случай произошел в одном из пригородных сел два года назад. После обработки тем же препаратом у четырехлетней девочки развился анафилактический шок, и она скончалась в больнице, не приходя в сознание. В связи с этим медики просят население использовать традиционные методы в борьбе с паразитами.

– Препараты для лечения педикулеза есть в свободном доступе в каждой аптеке. От насекомых и их личинок можно избавиться обычным вычесыванием, а предупредить заболевание помогут элементарные правила гигиены, – говорит заведующая Центральной подстанцией «скорой помощи» Семея Эльвира Гатауллина.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
ТПam
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15.09.2016, 12:44
фото пользователя Legolas
Legolas
Или мозгов совсем нет... или специально, чтоб избавиться от лишнего рта...
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15.09.2016, 12:53
фото пользователя Красава
Красава
Все началось в шампуня Лошадиная сила, потом  Бальзам Лошадиная сила. Люди начали думать то что прописано животным, то  можно людям. Часто слышу "купила в  ветаптеке."
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15.09.2016, 13:44
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