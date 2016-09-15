Полковник полиции содержал притон в Алматы

Межрайонный суд Алматы по уголовным делам приговорил к 9 годам тюрьмы экс-полицейского, занимавшегося сутенерством.

Следствие установило, что будучи полковником полиции мужчина занимался весьма прибыльным, но нелегальным бизнесом. Он создал преступную группу с ранее знакомой им женщиной. Под нужды сводничества полковник предоставил жилой дом, принадлежавший его брату. Женщине же он передал свой автомобиль, который использовался для перевозки девушек легкого поведения, передает 365info.kz.

Суд признал бывшего стража порядка виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Предприимчивый экс-полковник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.