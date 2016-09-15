Радикалы в ЗКО руководствовались информацией ДАИШ из интернета

Какого-либо духовного лидера, оказывавшего влияние на задержанных радикалов, не выявлено.

Задержанные в Западно-Казахстанской области (ЗКО) радикалы руководствовались информацией международной террористической организации « ДАИШ » из сети интернет, сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу КНБ РК .

«В своей преступной деятельности радикалы в Западно-Казахстанской области руководствовались информацией международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане) в сети интернет. Фактов поступления финансовых средств из-за рубежа или иных источников для осуществления террористической деятельности не установлено», - говорится в ответе КНБ РК на официальный запрос корреспондента « Казинформа ».

Сообщается, что какого-либо духовного лидера (сподвижника), оказывавшего влияние на задержанных радикалов в ЗКО , не выявлено.

« Информацией о связях задержанных в августе в ЗКО радикалов с международными террористическими организациями органы национальной безопасности не располагают. Средства террора задержанные намеревались добыть путем осуществления нападений на места хранения оружия и боеприпасов», - уточняют в ведомстве.

Как сообщают в КНБ РК , целью преступной деятельности задержанных в ЗКО являлось совершение террористических актов против сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов Казахстана.

Ранее пресс-служба КНБ РК сообщила о пресечении в период с 12 по 30 августа деятельности трех радикальных группировок в Казахстане. В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления людей. С санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 - в Актюбинской областях .

Всего, как сообщают КНБ РК, с начала 2016 года на ранней стадии нейтрализована противоправная деятельность 4-х лиц и 8-ми радикальных групп.

Часть из нейтрализованных групп действовала при непосредственном руководстве и по инструкциям боевиков международных террористических организаций. С начала 2016 года по материалам органов национальной безопасности за совершение преступлений террористического и религиозно-экстремистского характера осуждено 57 радикалов.