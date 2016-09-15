Задержаны подозреваемые в расчленении мужчины в Алматы

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Задержаны подозреваемые в расчленении мужчины в Алматы

Убийство своего знакомого парни совершили на почве ссоры.

Задержаны подозреваемые в расчленении мужчины в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"Сотрудниками алматинской полиции установлены и задержаны в городе Байконур подозреваемые в совершении убийства гражданина Ситак Р., 1991 города рождения, части тела которого были обнаружены 7 сентября в мусорном баке во дворе одного из жилых домов, расположенных в Алмалинском районе Алматы", - говорится в сообщении.

Подозреваемые - уроженцы ВКО и Павлодара, 1993 и 1994 годов рождения. Установлено, что убийство своего знакомого, мужчины совершили на почве ссоры, из-за сложившихся неприязненных отношений.

"Сразу после совершения тяжкого преступления подозреваемые скрылись из Алматы и предприняли попытку пересечь государственную границу. Тщетно. В настоящее время подозреваемые этапируются в Алматы из города Байконур специальной следственно-оперативной группой, созданной из числа сотрудников криминальной полиции города, а также УВД Алмалинского района. Досудебное расследование продолжается", - сообщает ДВД.

Отметим, что родственники одного из подозреваемых накануне, 14 сентября, обратились в УВД Бостандыкского района с заявлением о его безвестном исчезновении.

Напомним, утром 7 сентября по ул.Абылай хана в мусорных баках, расположенных около дома номер 30, мужчина без определенного места жительства нашел пакеты с частями тела - головой и рукой.

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