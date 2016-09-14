Женщина, нашедшая младенца в Темиртау, сама подкинула его в подъезд

Это оказался ребенок ее знакомой, которого женщина взяла "на время".

В ДВД Карагандинской области сообщили некоторые детали дела о подброшенном в подъезд дома в Темиртау младенце, передает Zakon.kz.

"Фигурантка дела о подброшенном ребенке в Темиртау использовала СМИ , чтобы избежать ответственности", - говорится в распространенном сообщении. В ДВД пояснили, что после якобы обнаружения ребенка женщина рассказала журналистам о давлении на нее со стороны полицейских.

Однако в ходе расследования произошедшего сотрудники полиции нашли женщину, являющуюся свидетелем событий, предшествовавших тому моменту, когда младенец оказался на холодном полу в подъезде.

43-летняя жительница Темиртау рассказала, что 12 сентября с заявительницей Ниной (прим.ред.: которая и "нашла" подкидыша) была в гостях у 33-летней знакомой, где они распивали спиртные напитки. В ходе застолья Нина попросила у хозяйки дома ее трехмесячного ребенка, что бы "накормить и искупать", обещая вернуть его обратно через некоторое время, на что мать согласилась. Тогда Нина забрала ребенка к себе домой.

"Установленная мать ребенка дала аналогичные показания и сообщила, что информацию о том, что ребенок находится в больнице узнала от сотрудников полиции". - дополняют в полиции.

Через некоторое время Нина, испугавшись ответственности, позвонила в полицию и сообщила, что в подъезде своего дома обнаружила ребенка.

"По данному факту, учитывая показания свидетелей и другие собранные доказательства, сотрудниками полиции в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело по статье 420 Уголовного Кодекса РК (заведомо ложные показания свидетеля). В рамках проводимого досудебного производства по статье 119 УК РК (оставление в опасности) будет принято процессуальное решение в отношении матери ребенка", - отметили в ДВД.