Коноплю в квартире выращивали студенты из Швейцарии и РК

В настоящее время преступная группа, состоящая из восьми человек, арестована.

Полицейскими в Алматы пресечена преступная группа из студентов из Швейцарии, России и Казахстана, которые распространяли наркотики через интернет, выращивая в квартире в специальном оборудовании коноплю, сообщила пресс-служба МВД РК, передает ИА Новости-Казахстан.

По информации полицейских, в ходе длительной оперативной разработки наркополицейскими ликвидирована преступная группа, распространявшая наркотические средства через Интернет-ресурсы. Сбыт наркотиков на территории республики осуществлялся с использованием интернета, преступная схема предполагала денежные перечисления посредством электронной системы - "Qiwi-Кошелек".

Отмечается, что наркотики распространялись организатором группы исключительно надежными лицами из доверительного окружения. Последним передавался номер сотовой связи, по которому можно было заказать наркотики. После обращения клиентов, им также посредством мобильной связи передавались координаты тайника, откуда можно было забрать наркотики, предварительно оплатив заказ через электронную платежную систему "Qiwi-Кошелек".

"Преступная группировка состояла из 8 человек, в возрасте от 20 до 25 лет, четверо из них являются студентами престижных ВУЗов Швейцарии, России и Казахстана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по борьбе с наркобизнесом установлена арендованная квартира, где участники ликвидированной преступной группы хранили заготовленные наркотики, а также офисное помещение, оборудованное тепличными лампами, вентиляторами и электронными приборами, где преступники культивировали коноплю", - проинформировали в пресс-службе.

При обыске, по данным МВД, изъято свыше 20 килограмм наркотических средств, из них 18 килограмм гашиша, а также порошкообразное вещество красного цвета, предположительно относящегося к одному из видов синтетических наркотиков. Назначена судебно-химическая экспертиза.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время доказана причастность к 10 фактам сбыта наркотических средств. В отношении задержанных решением Алмалинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.