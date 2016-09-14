Дочь Баян Есентаевой в суде будет защищать отца

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Дочь Баян Есентаевой в суде будет защищать отца

Главное судебное разбирательство по делу о покушении на Баян Есентаеву назначено на 28 сентября.

Дочь известного продюсера Баян Есентаевой Айсауле на суде над ее отцом, обвиняемым в покушении на убийство своей супруги, будет выступать в качестве его защитника, сообщил адвокат подсудимого Бекболат Жексеитов, передает ИА Новости-Казахстан.

В среду прошли предварительные слушания по этому уголовному делу.

"28 сентября состоится очередное судебное заседание", - сообщил он, добавив, что в этот день начнется главное судебное разбирательство.

Адвокат отказался давать комментарии, сославшись на то, что суд проходит в закрытом режиме.

Отвечая на вопросы о роли в процессе дочери Есентаевых Айсауле, присутствовавшей в зале суда, он сказал, что она будет выступать защитником отца.

"Она является защитником подсудимого. Защитником отца", - сказал адвокат.

Ранее Айсауле на своей странице в Instagram после произошедшего написала, что ее отец был лучшим и он искренне раскаивается в содеянном.

Как сообщалось, разбирательство будет проходить в закрытом для прессы режиме.

Напомним, известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована 10 июня с ножевыми ранениями и побоями. В преступлении подозревается ее супруг Бахытбек Есентаев, который взят под арест. Предварительное слушание назначено на 14 сентября. Подсудимый представлен суду по статье 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", статье 99 "Убийство" (в совокупности - "Покушение на убийство" -ред.), статье 120 "Изнасилование" и статье 121 "Насильственные действия сексуального характера" УК РК".

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