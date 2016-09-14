Изнасилованная в колонии Наталья Слекишина отказалась от адвокатов

Ранее Слекишина, по словам адвоката, представлявшего ее интересы в суде, сообщала о давлении, оказываемом на нее в СИ-1.

Адвокат Натальи Слекишиной накануне сообщила о том, что на ее подзащитную в колонии оказывают давление, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написала Айман Умарова.

Вчера она приехала к Слекишиной в СИ-1, куда женщину с ребенком перевели на время следствия, однако встретиться с ней не удалось.

"Сначала просто запрос держали в руках, потом они сказали, что собирается. А потом спустя много времени вышел ко мне совсем другой сотрудник и со злобой на лице сказал : "нет, не выйдет". Ранее мне Слекишина Наталья сообщила, что на нее оказывают давление: заранее берут заявления, что она не имеет претензий ни к кому, потом пугают тем, может "всякое случиться " с ее ребенком. Также она опасается того, что могут подстроить что-нибудь через других осужденных или следственно-арестованных ... Ее выводили на разговор не один раз. Кроме того, прозвучало, что если она не согласится с этими условиями, то у нее или у ребенка могут быть проблемы. Также советовали отказаться от адвоката, так как обеспечат ее таким, который бы устроил всех...", - написала Айман Умарова.

Далее сообщается, что судебное заседание, на котором должны были допросить свидетелей, знающих о женщинах, забеременевших в стенах СИ-18, не состоялось, из-за того, что Слекишину не привезли из колонии в суд.

"Безопасность Слекишиной Натальи и ее ребенка не обеспечена. Наоборот, лица, которые изнасиловали ее, на свободе, некоторые работают до сих пор...", - пишет адвокат.

Накануне вечером также стало известно, что Слекишина отказалась от своих адвокатов. "Да, она отказалась от услуг адвокатов. О причине она сообщила мне и своему дополнительному заменяющему адвокату. Но, в целях ее безопасности, мы не будем озвучивать ее (причину – прим. ред.). Она сказала, что будет представлять себя сама", – сообщила агентству Казинформ адвокат Умарова.

Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы), где она отбывала свой срок за мошенничество, в групповом изнасиловании. Это произошло в августе прошлого года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он сейчас на скамье подсудимых. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.