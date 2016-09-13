В детском саду дети душили мальчика в отсутствии воспитателя

Маму ребенка уговаривают забрать заявление в обмен на год оплаты посещения другого детского сада.

Жительница Шымкента Алина Хаджиева заявляет, что ее сына Марка душили в детском саду леской другие дети, причем все происходило в отсутствии воспитательницы, сообщает Tvk-uko.kz.

Алина предоставила фотодоказательство, она уверяет, что ЧП, в котором чуть не погиб ее ребенок случилось еще в среду 7 сентября в детском саду №14 по улице Кремлевской.

«Это случилось в среду, в 13.30, мне позвонила воспитательница Карлыгаш и говорит: «Вы можете приехать ваш сын упал и поцарапался?». Я спрашиваю,- Он часто получает царапины, но вы ни разу не звонили, что случилось?!- она говорит,- Я не знаю, я только пришла на смену, тут была другая воспитательница новенькая,- я говорю, дайте трубку, а она, говорит, плачет. Я сорваться с работы не могла, муж поехал и присылает мне из сада фотографии - у сына гематома и кровоподтек на передней стороне шеи. У них есть беседки, где в виде украшения висят лески с цветами, сделанными из пластиковых бутылок. Так вот дети сорвали одну леску и стали моего сына душить, с одной стороны, с другой, пока он не упал в обморок, а этот след как раз от цветка пластикового»,- рассказывает Алина Хаджиева.

По словам возмущенной женщины, воспитательница, которая не проработала в саду и двух дней, по неизвестной причине оставила детей играть одних на улице, когда она вернулась, 4-летний Марк лежал на полу, предположительно без сознания. Потому что сам ребенок помнит только как дети тянули леску и он упал. Попытки заведующей списать все произошедшее на детские игры, страшно удивляет Алину, она уверена, сын мог погибнуть и требует, чтобы ответственные за безопасность ребенка лица понесли наказание. Родители пострадавшего мальчика вызвали скорую помощь и полицию, но и у полицейских, говорит Алина, не нашли поддержки.

«Заведующая стала говорить, заберите заявление, я вам оплачу год посещения другого детсада. Хотя нас итак обязаны перевести в другой детсад. Потом приходил их адвокат и говорит,- вы обещали забрать заявление.И они уже стали говорить, что он сам упал на леску. В пятницу моя мама пошла в Абайский РОВД и выяснилось, что заявление наше так и не поступило из опорного пункта, мама его сама привезла следователю. В субботу следователь сказал по телефону, что уголовное дело закрывается. С этого дня следователь трубку не берет никаких объяснений»,- рассказывает Алина Хаджиева.

Алина утверждает, ее уговаривают забрать заявление в обмен на год оплаты посещения другого детского сада. Но перевести ребенка в другое учреждение после такого ЧП теперь обязаны и бесплатно, уверена женщина. Меж тем, нашему корреспонденту удалось выяснить, что уголовное дело по статье 141 УК РК -«Ненадлежащее исполнение обязанностей» против воспитательницы все-таки возбуждено, проводится досудебное расследование.

Как оказалось, на следующий день после инцидента 32-летней воспитательнице детсада № 14 вынесен строгий выговор. Сегодня она пришла в детский сад и написала заявление на увольнение по собственному желанию.