Подброшенного младенца нашли в подъезде в Темиртау

2-месячная девочка была в одной простынке и лежала на бетонном полу.
В одной из пятиэтажек
- Открыла дверь, лежит ребёночек, навскидку месяца три, - говорит она. - Я позвонила соседу, мы вызвали сотрудников полиции, затем покормила ребёночка. Грудь он не берёт, у меня тоже маленький ребёнок, 9 месяцев, я сейчас кормящая мать. Девочка была в одной простынке и лежала на бетонном полу, на ней был только памперс. Ребёнок европейской внешности, глазки большие, красивая такая девочка. Затем приехала скорая, забрала младенца в детскую больницу.
Сейчас ребенок в детской больнице
В ДВД области по данному факту сообщили, что материал зарегистрирован в ЕРДР, полицейские занимаются поисками матери.
"По данному факту материал зарегистрирован в ЕРДР по статье "Оставление в опасности" УК РК. В настоящий момент сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения матери ребенка", - проинформировали в полиции.
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