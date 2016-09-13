Подброшенного младенца нашли в подъезде в Темиртау

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Подброшенного младенца нашли в подъезде в Темиртау

2-месячная девочка была в одной простынке и лежала на бетонном полу.

В одной из пятиэтажек Темиртау на лестничной площадке нашли подкидыша. Девочка, примерно 2-3 месяцев лежала на бетонном полу, завернутая в тонкую простынку. Ее обнаружила жительница дома, которая шла выбросить мусор, сообщает nv.kz.

- Открыла дверь, лежит ребёночек, навскидку месяца три, - говорит она. - Я позвонила соседу, мы вызвали сотрудников полиции, затем покормила ребёночка. Грудь он не берёт, у меня тоже маленький ребёнок, 9 месяцев, я сейчас кормящая мать. Девочка была в одной простынке и лежала на бетонном полу, на ней был только памперс. Ребёнок европейской внешности, глазки большие, красивая такая девочка. Затем приехала скорая, забрала младенца в детскую больницу.

Сейчас ребенок в детской больнице Темиртау. Девочка находится в палате, врачи оценивают ее состояние как хорошее. К счастью, простудиться на бетонном полу она не успела. Тем не менее, в ближайшее время ребенок останется в больнице.

В ДВД области по данному факту сообщили, что материал зарегистрирован в ЕРДР, полицейские занимаются поисками матери.

"По данному факту материал зарегистрирован в ЕРДР по статье "Оставление в опасности" УК РК. В настоящий момент сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения матери ребенка", - проинформировали в полиции.

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