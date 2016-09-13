Сжегший сына житель Карагандинской области скончался

В пресс-службе ДВД Карагандинской области уточняют, будет ли прекращено уголовное дело в связи с гибелью подозреваемого.
В Центральной больнице Балхаша скончался 49-летний мужчина, сжегший своего сына, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в больнице Балхаша. Мужчина, по словам сотрудников реанимационного отделения, получил 90% ожогов тела, а также у него были серьезные травмы после падения с 4 этажа.
Напомним, в ночь с 11 на 12 сентября в Приозерске мужчина после ссоры с женой облил себя и сына бензином и поджег, после чего выпрыгнул из окна 4 этажа. 8-летний мальчик скончался на месте. Также от отравления угарным газом погибли два жителя квартиры, расположенной выше.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. В пресс-службе ДВД Карагандинской области уточняют, будет ли прекращено уголовное дело в связи с гибелью подозреваемого.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.