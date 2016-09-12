Отец сжег собственного сына в Карагандинской области

8-летний ребенок от полученных травм скончался на месте.

По предварительным данным в ходе семейной ссоры 49 –летний житель города Приозерск облил себя и своего сына бензином и поджог, после чего совершил попытку самоубийства, спрыгнув с 4-этажа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

В настоящее время он находится в мед. учреждении, а 8-летний сын от полученных травм скончался на месте.

Так же, по предварительным данным от угарного газа скончались двое жителей квартиры расположенный этажом выше.

По факту убийство несовершеннолетнего жителя Приозерска начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Обстоятельства выясняются.

Проводится расследование.