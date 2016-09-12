Отец сжег собственного сына в Карагандинской области

Автор:
Отец сжег собственного сына в Карагандинской области

8-летний ребенок от полученных травм скончался на месте.

По предварительным данным в ходе семейной ссоры 49 –летний житель города Приозерск облил себя и своего сына бензином и поджог, после чего совершил попытку самоубийства, спрыгнув с 4-этажа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

В настоящее время он находится в мед. учреждении, а 8-летний сын от полученных травм скончался на месте.

Так же, по предварительным данным от угарного газа скончались двое жителей квартиры расположенный этажом выше.

По факту убийство несовершеннолетнего жителя Приозерска начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Обстоятельства выясняются.

Проводится расследование.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.09.2016, 14:12
  
​Еркеш Шакеев рассказал как погиб его сын
15.08.2016, 14:51
  
2-летнюю девочку избил отец на городском рынке в Костанае 3
12.08.2016, 15:58
  
На каких заправках в Актюбинской области продавали некачественный бензин 28
04.08.2016, 14:44
  
В ЮКО на нефтебазе произошел крупный пожар
02.08.2016, 09:27
  
К уголовной ответственности привлекут родителей ребёнка, погибшего от бензина 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
А себя сжечь, кишка была тонка- тварь. Ребенка то за что? И такой страшной смертью. Сам то прыгнул и то так щедаще, что и не умер. Как же он с этим теперь жить будет? 
Ответить
12.09.2016, 13:45
Последние новости раздела
У мужчины, найденного расчленённым в центре Алматы, осталась беременная супруга
Баян Есентаева впервые рассказала о том, что произошло с ней 10 июня 96
Предполагаемого насильника 6-летней девочки в Актау арестовали
Тело мальчика пропавшего два месяца назад обнаружили в реке в ЮКО
Более 1200 человек погибло в ДТП в Казахстане
Вертолет с работниками КазТрансОйла на борту упал в Кызылординской области
Мошенник, причинивший ущерб государству на 200 миллионов тенге экстрадирован в Казахстан 2
Личность мужчины, голову которого нашли в мусорном баке, установлена 3
Отрезанную голову и конечности обнаружили в мусорном баке Алматы 1
Подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки в Актау признал вину 5