У мужчины, найденного расчленённым в центре Алматы, осталась беременная супруга. Сейчас она находится на четвёртом месяце, сообщает КТК со ссылкой на друзей погибшего. Они же обнародовали фотографии жертвы жестокого убийства и рассказали подробности его биографии.

Как выяснилось, погибший приехал в Алматы из южно-казахстанского Кентау, недавно окончил один из престижных вузов города и занимался собственным бизнесом. В тот роковой день он как обычно отправился на работу, а потом просто перестал выходить на связь. На следующее утро в мусорном контейнере нашли голову и руки. Отрезанные части тела кто-то разложил по отдельным пакетам, а после поместил их в спортивную сумку под ворох тряпок. Напомню, жуткую находку обнаружил бездомный два дня назад. В Центре судебной экспертизы установили, перед смертью несчастного сильно избили. По предварительным данным, он скончался от ножевого ранения. До 25 лет погибший не дожил чуть больше месяца. 9 сентября его похоронили.