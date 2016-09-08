Баян Есентаева впервые рассказала о том, что произошло с ней 10 июня

5 июня у них с мужем произошел конфликт и именно поэтому она отложила возвращение домой на пять дней.

После трех месяцев молчания казахстанский продюсер Баян Есентаева рассказала о том, что произошло с ней в тот ужасный день 10 июня. Своё первое интервью она дала известной телеведущей Динаре Сатжан, передает Zakon.kz.

Она рассказала, что 5 июня у них с мужем произошел конфликт и именно поэтому она отложила возвращение домой на пять дней.

"5 июня я должна была вернуться домой, но задержалась еще на пять дней, поскольку поступили угрозы со стороны моего уже бывшего супруга. Я подумала, что пускай все успокоится, пусть он сам успокоится. Я перебила билеты, прилетела иностранным рейсом, подумала, что, наверное, он не узнает. Я прилетела, спокойно села в такси. Мы остановились на светофоре, открывается дверь и резко подсаживается он (прим. - муж). Я совершенно не ожидала увидеть его таким образом. Он просто как птица залетел, с тех пор я на автомат закрываю все двери (прим. - в машине)".

"Я вижу в его руке нож, и он вонзает его в меня. На его лице я не увидела никакого сожаления. Я находилась в сознании и не испытала резкой физической боли. Это, наверное, был какой-то шок, я понимала, что происходит что-то страшное. Я собрала волю в кулак и понимала, что не нужно истерить и кричать, попросила водителя сделать что-нибудь. Дальше я получила удар кулаком в глаз, он отек, и я уже ничего не видела. Потом он попросил остановить машину, пригрозил таксисту. Я вышла из машины. У меня не было мысли кричать, мозг уже так не реагировал. Понимаешь, что ты во власти силы какой-то, и ты как слабая женщина ничего не можешь сделать, какой бы ты успешной, красивой, сильной не была. Ты ничего не можешь сделать против мужской силы. Он пересаживает меня в другую машину, которая преследовала такси. За рулем находился его родной племянник. Дальше начался весь кошмар, который я перенесла. Я молчала, потому что понимала, что ни крики, ни стоны, ни слезы не поменяют ситуацию. Началось избиение, которое продолжалось около двух часов. Я не помню, что было, у меня кровь текла отовсюду - из ушей, носа, рта. Он порвал мне губы, выбил зубы, порезал лицо, сломал мне нос. Мне было очень больно, я тихо просила его подумать о детях, на что получала очередной удар. И вот по прошествии трех месяцев, у меня до сих пор атрофированы все мышцы на левой стороне лица, у меня контузия второй степени, я очень плохо вижу левым глазом", - рассказала Есентаева .

"Я в принципе не люблю жаловаться. Я хочу повториться - да, он отличный отец, он был хорошим мужем, он любил меня так, как умел. Но есть другая сторона - любила ли я? Я уважала его, я принимала его таким, какой он есть, с его минусами и плюсами. Но я никогда никому не говорила, что люблю его. Была привычка, была привязанность, есть дети совместные. Но когда ты так долго живешь не испытывая чувства, это приводит к тому, что случилось. Последние два года были уже невыносимыми для меня, как для женщины, личности, жены. И был еще один момент - я просила его о разводе много раз, но он не давал мне его. Говорил, что если ты уйдешь от меня, я убью тебя. Это такое моральное бытовое насилие. Ты живешь в постоянном страхе. Я понимала, что он способен на это, и была права. Я думаю, что при любом раскладе я бы не получила цивилизованного развода. Очень многие женщины живут так - в страхе, в незнании законов. Я сейчас в таком состоянии, что появилась мысль создать общественную организацию по защите прав женщин, пострадавших от бытового насилия", - сказала она.

Баян отметила, что хочет, чтобы суд в отношении ее бывшего мужа принял то решение, которое будет правильным.