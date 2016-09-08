Предполагаемого насильника 6-летней девочки в Актау арестовали

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Предполагаемого насильника 6-летней девочки в Актау арестовали

Досудебное расследование в отношении мужчины ведется по четырем статьям Уголовного кодекса РК.

Следственный судья в Актау определил меру пресечения в отношении мужчины, задержанного по подозрению в изнасиловании шестилетней девочки, передает корреспондент Today.kz.

Об этом сообщили в суде Мангистауской области.

"В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Остальные подробности в интересах следствия мы не раскрываем", - рассказали в суде.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании признал свою вину. Причастность задержанного подтверждают результаты молекулярно-генетической экспертизы. Задержанный - житель Актау, 1984 года рождения, ранее не судим.

Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК. На данный момент ребенок находится в Национальном научном центре материнства и детства.

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