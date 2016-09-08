Тело мальчика пропавшего два месяца назад обнаружили в реке в ЮКО

Автор:
Тело мальчика пропавшего два месяца назад обнаружили в реке в ЮКО

Утонувшего школьника больше двух месяцев искали в Толебийском районе.

В ЮКО в реке обнаружили тело мальчика пропавшего два месяца назад, пишет Tvk-uko.kz.

Больше двух месяцев искали в Толебийском районе утонувшего школьника. 12-летний мальчик из села Каскасу пропал еще 1 июля, но его тело нашли в реке Сайрамсу только накануне. Причем его обнаружили в 17 км от места ЧП.

"1 июля поступило сообщение о том, что в Толебийском районе село Каскасу в реке Сайрамсу при купании утонул подросток 2004 года рождения. 7 сентября в ходе поисковых мероприятий на расстоянии 15-17 км. от предварительного места происшествия тело подростка было найдено сотрудниками ОСО и передано родственникам", - сообщил представитель ОСО ДЧС Павел Вишенин.

Мальчика искали несколько недель, но из-за сильного течения реки, безрезультатно. А 6 сентября родственники подростка вновь обратились к спасателям с просьбой помочь найти утонувшего.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.09.2016, 09:52
  
Подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки в Актау признал вину 5
06.09.2016, 23:19
  
Два ребёнка упали с 5-го этажа из окна с москитной сеткой
06.09.2016, 23:09
  
Мамы сняли на видео, как детей в детсаду оставили одних в закрытой комнате 12
06.09.2016, 14:21
  
У изнасилованной 6-летней девочки из Актау сильно пострадал головной мозг
05.09.2016, 15:16
  
Родителям заживо сгоревшего в автомобиле ребенка грозит уголовное наказание 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Более 1200 человек погибло в ДТП в Казахстане
Вертолет с работниками КазТрансОйла на борту упал в Кызылординской области
Мошенник, причинивший ущерб государству на 200 миллионов тенге экстрадирован в Казахстан 2
Личность мужчины, голову которого нашли в мусорном баке, установлена 1
Отрезанную голову и конечности обнаружили в мусорном баке Алматы
Подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки в Актау признал вину 5
Число приверженцев нетрадиционных религий в Казахстане достигло 16 тыс человек 4
​Муж Баян Есентаевой подозревается в изнасиловании
У изнасилованной 6-летней девочки из Актау сильно пострадал головной мозг
​Еркеш Шакеев рассказал как погиб его сын