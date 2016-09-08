Тело мальчика пропавшего два месяца назад обнаружили в реке в ЮКО

Утонувшего школьника больше двух месяцев искали в Толебийском районе.

В ЮКО в реке обнаружили тело мальчика пропавшего два месяца назад, пишет Tvk-uko.kz.

Больше двух месяцев искали в Толебийском районе утонувшего школьника. 12-летний мальчик из села Каскасу пропал еще 1 июля, но его тело нашли в реке Сайрамсу только накануне. Причем его обнаружили в 17 км от места ЧП.

"1 июля поступило сообщение о том, что в Толебийском районе село Каскасу в реке Сайрамсу при купании утонул подросток 2004 года рождения. 7 сентября в ходе поисковых мероприятий на расстоянии 15-17 км. от предварительного места происшествия тело подростка было найдено сотрудниками ОСО и передано родственникам", - сообщил представитель ОСО ДЧС Павел Вишенин.

Мальчика искали несколько недель, но из-за сильного течения реки, безрезультатно. А 6 сентября родственники подростка вновь обратились к спасателям с просьбой помочь найти утонувшего.