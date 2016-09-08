Тело мальчика пропавшего два месяца назад обнаружили в реке в ЮКО

Утонувшего школьника больше двух месяцев искали в Толебийском районе.
В ЮКО в реке обнаружили тело мальчика пропавшего два месяца назад, пишет Tvk-uko.kz.
Больше двух месяцев искали в
"1 июля поступило сообщение о том, что в Толебийском районе село Каскасу в реке Сайрамсу при купании утонул подросток 2004 года рождения. 7 сентября в ходе поисковых мероприятий на расстоянии 15-17 км. от предварительного места происшествия тело подростка было найдено сотрудниками ОСО и передано родственникам", - сообщил представитель ОСО ДЧС Павел Вишенин.
Мальчика искали несколько недель, но из-за сильного течения реки, безрезультатно. А 6 сентября родственники подростка вновь обратились к спасателям с просьбой помочь найти утонувшего.
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